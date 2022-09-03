بغداد 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسانطلقت اليوم المرحلة السابعة من عملية الإرادة الصلبة للقوات الأمنية العراقية المشتركة في صلاح الدين وديالى.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية نقلته وكالة الأنباء العراقية أنه بإشراف قيادة العمليات المشتركة، شرعت وحدات من قيادات عمليات صلاح الدين وديالى وسامراء اليوم، بالمرحلة السابعة من عملية الإرادة الصلبة بإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية، مبينًا أن هذه المرحلة تشمل تفتيش مناطق حاوي العظيم في الحدود الفاصلة بين قيادات العمليات، لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية.وأشار البيان إلى أن انطلاق هذه المرحلة يأتي بالتزامن مع استمرار المقر المتقدم في كركوك بالمرحلة السادسة ضمن قاطع المسؤولية.// انتهى //12:05ت م0023