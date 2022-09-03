الطائف 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسحققت "فرق" لمنصور سعيد الهاجري، المركز الأول في الشوط الصباحي الخامس فئة حيل – عام، والحصول على لقب الأسرع توقيتًا على مستوى الأشواط الـ 10 بتوقيت 9:33.156 دقائق، ضمن الأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.وظهرت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط كالتالي: "تنويه" لعبدالهادي خليل الهاجري، و"قوس" لعبد العزيز بن معلاء السهلي، و"العنود" لعلي راشد المري، و"العالمي" لمحمد علي الكتبي، و"رياض" لمحمد علي الكتبي، و "الهايله" لمحمد سلطان المالكي، و"دمعان" لعبدالعزيز بن معلاء السهلي، و"فن" لعبدالله سعد المري، و"جبار" لحاسن سعد القرشي.// انتهى //12:42ت م0024