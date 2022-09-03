جدة 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسوصل فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، إلى جدة اليوم، لأداء مناسك العمرة.وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.// انتهى //13:19ت م0028