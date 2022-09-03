القاهرة 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسخسرت البورصة المصرية 12.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 679.9 مليار جنيه، مقابل مستوى 692.8 مليار، بنسبة انخفاض 1.9%.وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 3.41% مسجلاً 9936.87 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 2.03% ليصل إلى 2165.39 نقطة، وشملت التراجعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً الذي خسر 2.02% من قيمته، ليغلق عند مستوى 3107.69 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 13.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.418 مليار ورقة مُنَفّذة على 275 ألف عملية، خلال الأسبوع المنتهي.// انتهى //13:22ت م0029