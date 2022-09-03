الرباط 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسأعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، واتحاد جامعات العالم الإسلامي التابع لها اليوم، عن فتح باب الترشيح لجائزة "أطروحتي في 1000 كلمة"، الذي يستمر حتى الـ 30 من شهر سبتمبر الجاري.وأوضح بيان للإيسيسكو أن هذه الجائزة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم الإسلامي، وهي مفتوحة في وجه طلبة السنة الأخيرة من سلك الدكتوراه في جامعات العالم الإسلامي، وكذا المرشحين الذين أنهوا تحرير أطروحاتهم، وتهدف إلى تعزيز المهارات التواصلية للطلاب، وتشجيعهم على تجويد قدراتهم في عرض ملخصات موجزة وشرح لأطروحاتهم العلمية، وخلفية البحث واهميته في أقل من ألف كلمة.وستقوم لجنة تحكيم مكونة من خبراء وأكاديميين من ذوي الاختصاص من اختيار عشرة مترشحين للتأهل للمرحلة النهائية حيث ستتم دعوتهم إلى مقر "الإيسيسكو" بالرباط لتقديم عروضهم، على أن يُعلن عن الفائزين الثلاث في 7 من نوفمبر 2022.// انتهى //13:36ت م0030