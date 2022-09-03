جدة 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسأعلنت أمانة محافظة جدة عن الانتهاء من أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية بحي الأصالة، والبدء في إجراءات الاستلام الابتدائي من المقاول.وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع أكثر من 64.383 مليون ريال، والذي يأتي ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة كإحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني، أن المشروع يعد من أولى المشاريع التي طرحتها الأمانة بشبكة مدمجة تعمل على تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف مياه الأمطار، والذي يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى رفع مستوى السلامة للسكان والممتلكات في المناطق المستهدفة، كما يزيد من نسبة تغطية شبكات تصريف مياه الأمطار في مدينة جدة.وبين أن المشروع يعمل على تصريف مياه الأمطار بحي الأصالة والبوابات الشمالية لملعب الجوهرة عبر تنفيذ 130 مصيدة مطرية و 129 منهلا تربط بينها شبكة أنابيب مقواة بالألياف الزجاجية والأنابيب الخرسانية يصل قطرها إلى 1500 ملم وبأطوال إجمالية تصل إلى 9500 مترا، مضيفا أن المشروع يعمل كذلك على تخفيض منسوب المياه السطحية داخل الحي عبر شبكة من الأنابيب المقواة والمثقبة والتي يبلغ قطرها 400 ملم وبإجمالي أطوال تصل إلى 5500 مترا.وأشار المهندس غسان، إلى أن عملية تصريف المياه المتجمعة بكلتا الشبكتين تكون إما بالجريان بالميول الطبيعي إلى نقطتي ربط العبارة أو عبر ضخها إلى قناة السيول من خلال محطة الرفع الجاري تنفيذها والتي تضم 4 مضخات بقدرة ضخ تبلغ 23 ألف متر مكعب في الساعة.يذكر أن المشروع عمل على تنفيذه أكثر من 160 يدا عاملة، تضم كفاءات وطنية عالية من المهندسين المتخصصين.// انتهى //13:39ت م0032