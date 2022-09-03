باماكو 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واستلقى الرئيس المالي، العقيد اسيمي غويتا، رسالة من نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون تتعلق بالعلاقات التاريخية لحسن الجوار والتعاون والتضامن بين البليدن.ونقل الرسالة وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، خلال استقبال الرئيس غويتا له بالعاصمة باماكو.وجرى خلال اللقاء التطرق إلى نتائج أعمال الدورة الـ 18 للجنة الثنائية الإستراتيجية التي تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز التوافقات الإستراتيجية الجزائرية ـ المالية.// انتهى //13:41ت م0034