باماكو 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسعقد بمدينة باماكو المالية، اليوم، أعمال الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي.وشارك في الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، بصفته رئيسا للوساطة الدولية، ومن الجانب المالي وزراء المصالحة الوطنية والشؤون الخارجية وقادة الحركات الموقعة على الاتفاق، ومن جانب الوساطة الدولية، عدد من وزراء الشؤون الخارجية لدول المنطقة وممثلين سامين عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بملف مالي، وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي.ودعا الوزير الجزائري في كلمته أمام المشاركين في الاجتماع الأطراف المالية إلى الالتزام بشكل أكبر بعملية التنفيذ الجاد والفعال والمتكامل لأحكام الاتفاق من أجل ضمان تكفل مناسب للتطلعات المشروعة للسكان وهذا في إطار مشروع حقيقي للسلام والمصالحة.ودعا المشاركون الأطراف المالية إلى إنهاء الترتيبات اللازمة لتنفيذ قرار الحكومة بدمج 26.000 مقاتل سابق على مرحلتين في مؤسسات الدولة المالية بما في ذلك قوات الدفاع والأمن، مؤكدين ضرورة الاستجابة لمقتضيات الاتفاق في إطار التحضير لدستور جديد.// انتهى //14:02ت م0037