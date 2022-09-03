طرابلس 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسعين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السنغالي عبدالله باتيلي ممثلاً خاصاً له في ليبيا ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل".وأفادت وكالة الأنباء الليبية اليوم أن باتيلي سيخلف السلوفاكي يان كوبيش الذي شغل سابقا هذا المنصب واستقال في نوفمبر الماضي، مبينة أن باتيلي شغل في أحدث مهامه مع الأمم المتحدة في عام 2021 منصب الخبير المستقل للمراجعة الإستراتيجية لبعثة "أونسميل".// انتهى //14:04ت م0038