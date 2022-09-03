الرياض 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واستواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع الطريق الذي يربط مدينة الباحة بطريق الرياض - الرين - بيشة، ويبلغ طوله 170 كم، وذلك ضمن جهودها في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة، حيث يهدف المشروع للإسهام في رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة في القطاع، وتحسين البنية التحتية للطرق، واختصار المسافة بين الباحة ومدينة الرياض والمنطقة الشرقية بحوالي 280 كم.يأتي ذلك سعياً من وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتقريب المسافات الشاسعة بين مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ومن منطلق اهتمامها البالغ بقطاع الطرق في المملكة، ورغبةً في رفع الكفاءة التشغيلية، وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية.وقد نجحت الوزارة في الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بنسبة 100%، فيما يتبقى أربعة مراحل جاري العمل على تنفيذها، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة 86% والتي يبلغ طولها 5 كم، كما سجلت المرحلة الرابعة وطولها 16 كم نسبة إنجاز بلغت 67%، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الخامسة 44 % وطولها 30 كم، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة 27 % والتي يبلغ طولها 33 كما يتم استكمال التقاطع والذي بلغت فيه نسبة الإنجاز 51%.كما قد عملت وزارة النقل والخدمات اللوجستية طوال أكثر من 70 عاماً على بناء شبكات طرق متميزة وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية، بهدف ربط مدن ومحافظات المملكة بعضها وببعض، وتقريب المسافات الشاسعة، والمساهمة في سهولة تنقل مستفيدي الطرق من السياح وقاصدي الحرمين الشريفين، إلى جانب النهضة بمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، حيث بلغت إجمالي أطوال شبكات الطرق في المملكة أكثر من 75 ألف كم.مما يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن، من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عالي من السلامة والجودة، حيث تستهدف الإستراتيجية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق.// انتهى //14:41ت م0041