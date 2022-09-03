الرياض 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسأجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير مكالمة هاتفية، مع معالي وزير خارجية جمهورية الباراغواي خوليو سيزار أريولا.وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التعاون في شؤون البيئة والمناخ، حيث أطلعه معاليه على مبادرات المملكة في هذا المجال بما فيها مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.// انتهى //14:54ت م0042