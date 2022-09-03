سياسي / قتلى وجرحى في هجوم إرهابي استهدف حافلات نقل ركاب جماعي بوسط الصومال
السبت 1444/2/7 هـ الموافق 2022/09/03 م واس
مقديشو 07 صفر 1444 هـ الموافق 3 سبتمبر 2022 م واس
قتل 17 مدنياً، وأصيب آخرون اليوم في هجوم إرهابي نفذته عناصر مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الارهابي لمركبات نقل ركاب جماعي بإقليم هيران وسط البلاد .
وأفادت - وكالة الأنباء الصومالية - , أن الإرهابيين أوقفوا عدة حافلات نقل في منطقة، أفر إردود، على بعد 25 كليو مترا عن مدينة، بلدوين، وقاموا بأشعال النيران بالمدنيين، مما أسفر عن مصرع 17 شخصا، بينهم نساء وأطفال .
وأضافت الوكالة أنه قبل أيام، قامت المليشيات الإرهابية باستهداف وتدمير آبار مياه وخطوط اتصال وأمروا المواطنين بإخلاء تلك المناطق التابعة لمنطقة ” بحدو” والقراى المجاروة لها في محافظة ” غلغدود” بولاية غلمدغ الإقليمية.
// انتهى //
15:09ت م
0043