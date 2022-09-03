مقديشو 07 صفر 1444 هـ الموافق 3 سبتمبر 2022 م واسقتل 17 مدنياً، وأصيب آخرون اليوم في هجوم إرهابي نفذته عناصر مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الارهابي لمركبات نقل ركاب جماعي بإقليم هيران وسط البلاد .وأفادت - وكالة الأنباء الصومالية - , أن الإرهابيين أوقفوا عدة حافلات نقل في منطقة، أفر إردود، على بعد 25 كليو مترا عن مدينة، بلدوين، وقاموا بأشعال النيران بالمدنيين، مما أسفر عن مصرع 17 شخصا، بينهم نساء وأطفال .وأضافت الوكالة أنه قبل أيام، قامت المليشيات الإرهابية باستهداف وتدمير آبار مياه وخطوط اتصال وأمروا المواطنين بإخلاء تلك المناطق التابعة لمنطقة ” بحدو” والقراى المجاروة لها في محافظة ” غلغدود” بولاية غلمدغ الإقليمية.// انتهى //15:09ت م0043