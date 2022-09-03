القاهرة ٠٧ صفر 1444 هـ الموافق ٠٣ سبتمبر 2022 م واسأكد البرلمان العربي أهمية دعم وتعزيز التعاون العربي في المجال الصحي ومكافحة الأوبئة خاصة في الدول النامية وتقديم المساعدات الصحية لها، مشددًا على ضرورة العمل على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين في الدول العربية خاصة بعد موجات جائحة كورونا التي اجتاحت كافة الدول.ونوّه البرلمان العربي في البيان الصادر اليوم بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العربي الذي يوافق 4 سبتمبر من كل عام، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلدان العربية ووزارات الصحة بها لمنع تفشي وباء كورونا، مشيرًا إلى ضرورة العمل على إيصال كافة المساعدات الإنسانية والصحية والدوائية للدول التي تشهد صراعات مسلّحة.ودعا البرلمان العربي ، إلى الاهتمام بالإرشادات الصحية والسلوكية لمواجهة أي بؤر أو أمراض مُعدية وخلق جيل واعي قادر على الحفاظ على صحته كونها تشكل جحر الأساس للنهوض بالمجتمعات والدول.// انتهى //15:19ت م0045