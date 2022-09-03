الرياض 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان اليوم، الفائزين في الجولة الذهبية لبطولة المملكة للأسلحة الثلاثة (السايبر والشيش والابيه) عمومي، التي اختتم بها الموسم الرياضي للمبارزة بمشاركة 96 لاعباً، وذلك في الصالة الرياضية بإستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، بحضور نائب رئيس الاتحاد محمد بو علي وعضو مجلس الإدارة الدكتور واسم الحسن والمدير التنفيذي عبدالله السنيد.ففي منافسات سلاح الشيش (فردي)، حقق على البنعلي الميدالية الذهبية، ونال عادل المطيري الميدالية الذهبية في سلاح السايبر، فيما انتزع خليفة العميري الميدالية الذهبية في سلاح الابيه.وفي منافسات (الفرق) حقق نادي الهدى ذهبية سلاح السايبر، وكذلك ذهبية سلاح الابيه، فيما حصل نادي الكويت الكويتي على ذهبية سلاح الشيش.ووفقا للتصنيف العام للبطولة، تأهل 45 لاعبًا (15 لاعبًا من كل سلاح) لدورة الألعاب السعودية التي ستقام في أكتوبر المقبل بمدينة الرياض.يذكر أن البطولة شهدت مشاركة لاعبين من باكستان والكويت والبحرين ومصر.// انتهى //15:28ت م0047