باماكو 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022م واسالتقى الرئيس المالي العقيد اسيمي غويتا، برؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي.واطلع وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، بصفته رئيسا للوساطة الدولية، الرئيس المالي على نتائج هذه الدورة رفيعة المستوى، مؤكدا أن الأعمال التي جرت في جو بناء سمحت بتحديد الإجراءات التي من شأنها إعطاء ديناميكية جديدة للمسار وتشجيع بلوغ الأهداف خلال المرحلة الانتقالية.// انتهى //15:36ت م0049