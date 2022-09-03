طرابلس 07 صفر 1444هـ الموافق 03 سبتمبر 2022م واسرحب المجلس الرئاسي الليبي، بتعيين الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثًا أمميًا جديدًا إلى ليبيا، خلفاً للسلوفاكي يان كوبيتش .وأشاد المجلس الرئاسي في بيان - وفق وكالة الأنباء الليبية - اليوم، بخبرة الدبلوماسي السنغالي واطلاعه على الملف الليبي، مثنيًا على جهوده أثناء قيامه بتقييم ودراسة هيكلة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.وأكد المجلس دور الأمين العام للأمم المتحدة في دعم مساعِ الليبيين للوصول إلى حلول سلمية، من خلال بعثتها في ليبيا، للذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال .// انتهى //17:07ت م0054