ينبع 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسأبرمت غرفة ينبع مؤخرا، مذكرة تفاهم مع جمعية تنمية المسؤولية الاجتماعية بالمدينة المنورة، تهدف إلى تفعيل وتعزيز ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى منشآت القطاع الخاص.ووقع الاتفاقية من جانب الغرفة، رئيسها أحمد الشغدلي، ومن جانب الجمعية نائب الرئيس حامد الأحمدي.وأوضح رئيس غرفة ينبع أن الاتفاقية ترتكز أهدافها على مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق الاجتماعي عبر المساهمة في تحقيق الاستدامة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية التي لها أثر على تنمية المجتمع والبيئة والاقتصاد.وأضاف أن المذكرة تهدف للعمل المشترك لتغير صورة أداء المسؤولية الاجتماعية وإيجاد وسائل تحفيزية للمنشآت تشجعها على القيام بدورها في مجال المسؤولية الاجتماعية وزيادة التنافسية، إلى جانب تنفيذ برامج مشتركة نوعية وإستراتيجية وتعميم تجارب الشركات الرائدة في أداء المسؤولية الاجتماعية على مختلف منشآت القطاع الخاص للاسترشاد بها.// انتهى //17:10ت م0055