سياسي / وزير الداخلية السوداني يلتقي مفوض الشرطة الدولية بالأمم المتحدة
السبت 1444/2/7 هـ الموافق 2022/09/03 م واس
الخرطوم 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واس
التقى وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر، مفوض الشرطة الدولية بالأمم المتحدة لويس كارلو ، وذلك على هامش زيارته للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في قمة رؤساء شرطة الأمم المتحدة الثالثة حول الأعمال الشرطية الدولية.
وبحثا خلال اللقاء عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، إضافة إلى بحث التنسيق المشترك بين الشرطة السودانية والشرطة الدولية في جميع المجالات الأمنية ، والتعاون المستمر مع بعثات اليوناميد، اليونسفا، واليونتامس في مجالات حقوق الإنسان وحفظ الأمن والسلام .
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18:06ت م
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