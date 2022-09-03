الخرطوم 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر، مفوض الشرطة الدولية بالأمم المتحدة لويس كارلو ، وذلك على هامش زيارته للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في قمة رؤساء شرطة الأمم المتحدة الثالثة حول الأعمال الشرطية الدولية.وبحثا خلال اللقاء عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، إضافة إلى بحث التنسيق المشترك بين الشرطة السودانية والشرطة الدولية في جميع المجالات الأمنية ، والتعاون المستمر مع بعثات اليوناميد، اليونسفا، واليونتامس في مجالات حقوق الإنسان وحفظ الأمن والسلام .//انتهى //18:06ت م0056