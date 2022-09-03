القاهرة ٠٧ صفر 1444 هـ الموافق ٠٣ سبتمبر 2022 م واستستضيف القاهرة أعمال المؤتمر الدولي الـ (33) للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية، يوم 24 سبتمبر الجاري، تحت عنوان "الاجتهاد ضرورة العصر: صوره وضوابطه ورجاله"، بمشاركة وزراء الأوقاف ورؤساء الهيئات والشؤون الإسلامية والإفتاء من أنحاء العالم الإسلامي .وسيناقش المؤتمر، على مدى يومين، عددًا من المحاور المهمة، من بينها الاجتهاد ضرورة مُلِحّة في العصر الحاضر، وصور الاجتهاد وضوابطه، والمجتهدون وإعِدادهم، فضلاً عن استعراض نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسي، وكذلك نماذج عصرية في المجالات الاقتصادية والطبية والبيئية مثل موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية . // انتهى //18:33ت م0059