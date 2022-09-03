رياضي / أخضر الطائرة يخسر لقب كأس التحدي الآسيوي
السبت 1444/2/7 هـ الموافق 2022/09/03 م واس
الرياض 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واس
فقد المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة لقب كأس التحدي الآسيوي لكرة الطائرة بعد خسارته اليوم من منتخب قيرغيزستان بنتيجة 3-2, ولم يستفيد الأخضر من تقدمه بالشوط الأول والثاني 31/29، 25/20 حيث تراجع أداؤه في الشوطين الثالث والرابع 25/23، 25/22 ولم ينجح لاعبو الأخضر بالعودة للمباراة.
وفي الشوط الحاسم تمكن لاعبي قيرغيزستان من التقدم منذ بداية الشوط ليحسم الشوط الأخير بنتيجة 15-11 ويتوج منتخب قيرغيزستان بلقب بطولة كأس التحدي الآسيوي.
// انتهى //
18:36ت م
0060