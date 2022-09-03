الرياض 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسفقد المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة لقب كأس التحدي الآسيوي لكرة الطائرة بعد خسارته اليوم من منتخب قيرغيزستان بنتيجة 3-2, ولم يستفيد الأخضر من تقدمه بالشوط الأول والثاني 31/29، 25/20 حيث تراجع أداؤه في الشوطين الثالث والرابع 25/23، 25/22 ولم ينجح لاعبو الأخضر بالعودة للمباراة.وفي الشوط الحاسم تمكن لاعبي قيرغيزستان من التقدم منذ بداية الشوط ليحسم الشوط الأخير بنتيجة 15-11 ويتوج منتخب قيرغيزستان بلقب بطولة كأس التحدي الآسيوي.// انتهى //18:36ت م0060