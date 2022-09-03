ينبع 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسنظمت غرفة ينبع بالتعاون مع إتحاد الغرف السعودية والهيئة العامة للغذاء والدواء، ورشة عمل بعنوان "الاشتراطات الفنية لتسجيل وترخيص منتجات ومنشآت الأعلاف"، وذلك في قاعة الصناع بالغرفة.وتناولت محاور الورشة، شرحاً للإجراءات والخطوات العملية التفتيشية التي تتم على عدة خطوات في المصانع ومستودعات الأعلاف، والتفتيش الروتيني والتفتيش لغرض المتابعة، والتفتيش لغرض الترخيص أو تجديد الترخيص، والتفتيش بناء على شكوى، إضافةً إلى إجراءات التفتيش والعمل الرقابي على منشآت الأعلاف والمبيدات وفق خطة عمل تضعها الهيئة خلال بداية العام من خلال تغطية جميع المنشآت.كما تضمنت المحاور، أهم الاشتراطات الفنية لمصانع ومستودعات الأعلاف، التي تشمل الموقع والمساحة، واشتراطات المباني، والتصنيع، والتخزين، والعاملين، إلى جانب عرض لآلية تسجيل المنتجات والإضافات العلفية, إضافة إلى تقديم عرض عن التسجيل الإلكتروني للمنشآت بنظام السجل الوطني للأعلاف، والتسجيل الإلكتروني للمنتجات العلفية بنظام السجل الوطني للأعلاف.// انتهى //18:36ت م0061