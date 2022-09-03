الرياض 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واستشهد مرحلة تجارب الأداء لدورة الألعاب السعودية 2022، منافسات قوية بين الرياضيين في مختلف الألعاب، لحسم بطاقة التأهل لأكبر حدث رياضي وطني في المملكة، والذي تستضيفه العاصمة الرياض، خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثـر من 6000 رياضي يمثلون 200 ناد ويتنافسون في 45 رياضة أولمبية.وعلى مدار الأيام الماضية، اختتمت منافسات تجارب الأداء لمنافسات الكارتينج، والبلياردو للرجال في الرياض وجدة والدمام، ومنافسات البولينج، والريشة الطائرة ومنافسات الاسكواش والمبارزة للسيدات.وأسفرت منافسات تجارب الأداء حتى الآن عن تأهل 15 لاعباً إلى النسخة الأولى لدورة الألعاب السعودية في منافسات الكارتينج على أن يتبقى مقعد واحد يتم ترشيحه من قبل اللجنة المنظمة، كما حجز 15 لاعب بطاقة التأهل لمنافسات البطولة في رياضة البلياردو، وتأهل 28 لاعباً ولاعبة إلى نهائيات الدورة في رياضة البولينج، ووصل 30 لاعباً ولاعبة إلى نهائيات منافسات الريشة الطائرة، وتمكّن 15 لاعباً الوصول إلى نهائيات منافسات الإسكواش، وفي رياضة المبارزة للسيدات، تأهلت 40 لاعبة لنهائيات سلاح السايبر وسلاح الشيش وسلاح الأبيه.وتتواصل مرحلة تجارب الأداء حتى يوم 10 سبتمبر الجاري، إذ تستكمل منافسات الشطرنج في الدمام والرياض، ومنافسات الألعاب الإلكترونية التي تقام عن بُعد، ومنافسات السهام في جدة، ومنافسات الملاحة الشراعية في الجبيل، والبادل في الرياض، والتايكوندو في الرياض، والبلياردو للسيدات في جدة، والبلوت في الرياض، والتجديف "صالات" في الجبيل والخبر، والدراجات في الرياض والدمام، والسباق الثلاثي في جدة والرياض والخبر، وألعاب القوى في الرياض، والتنس في الرياض والخبر، والملاكمة التايلاندية في الرياض ورفع الأثقال في جدة، وكرة الطاولة في الدمام والرياض وجدة.وكانت المرحلة الأولى للدورة قد انطلقت عبر تسجيل الرياضيين في الرياضات التي يتخللها تجارب الأداء وهي 23 رياضة: الرياضات الإلكترونية، البادل، التايكوندو، التجديف "صالات"، التنس، الدراجات "سباق الطرق"، البولينج، السباق الثلاثي، الكارتينج، رفع الأثقال، المصـارعة، السهام، الريشة الطائرة، التزلج اللوحي، الملاكمة التايلندية، كرة الطاولة، البلياردو، الشطرنج، الإسكواش، البلوت، الملاحة الشراعية، التسلق، وألعاب القـوى.// انتهى //18:39ت م0062