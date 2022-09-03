الرياض 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسعقدت اليوم، المؤتمرات الصحفية الخاصة بمباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد الجزائري.وقال مدرب المنتخب السعودي عبدالوهاب الحربي: "مستوى التنافس رائع للغاية في كأس العرب، وسعيد بارتفاع أداء اللاعبين مع كل مباراة خاصة بعد عملية التدوير بينهم وسنخوض مباراة متكافئة أمام المنتخب الجزائري القوي والمنظم، وأعتقد أن أسلوب لعب المنتخبين يتشابه كثيراً على مستوى طريقة اللعب والمهارة".وأضاف: "منتخب الجزائر ربما يتفوق علينا من الناحية البدنية بعد حصول لاعبيه على راحة لمدة يوم واحد أكثر، كما أنه يخوض المباراة بين جماهيره، لكننا أيضاً نمتلك عناصر مميزة قادرة على تحقيق الفوز"، فيما قدم مدرب منتخب الجزائر أرزقي رومان شكره للاتحاد العربي لكرة القدم على تنظيم هذه البطولة، التي تساعدهم على الاستعداد بشكل جيد لكافة الاستحقاقات الرسمية في قارتي أفريقيا وآسيا، كما أنها فرصة مميزة ورائعة للاحتكاك بالمدارس الكروية المختلفة مع الأشقاء العرب.بدوره عبر مدرب منتخب اليمن محمد البعداني عن فخره بالوصول إلى نصف النهائي، وعده إنجاز كونهم لم يكونوا مرشحين لذلك في نظر الكثيرين".فيما قال مدرب منتخب المغرب سعيد شيبة: "سعداء بالمستوى الذي قدمناه في البطولة، وكان يجب علينا التحلي بالصبر والتواضع لكي نحد من خطورة منتخب مصر في الدور ربع النهائي، والمنتخبات التي بلغت دور الأربعة تمتلك حظوظاً متساوية في التتويج باللقب".واختتم بقوله: "كل منتخب يمتلك حقاً مشروعاً في السعي نحو التتويج باللقب، نحن من جانبنا لم نخض أي مباراة سهلة لكن الصعوبة تختلف من منافس لآخر.// انتهى //18:40ت م0064