القاهرة 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسسَجّلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل اليوم، زلزالاً بلغت قوته 7ر3 درجات على مقياس ريختر، على بعُد 135 كيلومترًا جنوب شرق مدينة مرسى مطروح.وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي في بيانٍ ، أن الزلزال وقع على عمق 3.02 كم، وخط عرض 30.63 درجة شمالاً، وخط طول 28.38 درجة شرقاً.وأشار إلى أنه لم يرد للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ما يفيد بشعور المواطنين بالزلزال أو وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.// انتهى //18:41ت م0065