الرياض 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واساختتمت اليوم, منافسات تجارب أداء التايكوندو المؤهلة لدورة الألعاب السعودية 2022 بمشاركة 103 من الاعبين والاعبات ممن اجتازوا المتطلبات الأولية لخوض التجارب من المواطنين والمواليد وأبناء المواطنات والمقيمين من الجنسين على صالة وزارة الرياضة في الرياض "الصالة الخضراء"، وظهرت التجارب بمستوى فني عال قدمه محبي اللعبة وعشاقها.ومن المقرر أن تعلن اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية أسماء المتأهلين والمتأهلات رسمياً للدورة وعددهم 15 لاعباً ولاعبة في كل وزن من الأوزان المقررة وهي (-63 كجم، -80 كجم للذكور) وزني (-53 كجم، 67 كجم للإناث).وأشاد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو شداد العمري بالجهود التي بذلتها اللجنة الفنية بالاتحاد والدقة التي تجلى فيها التنظيم وطواقم التحكيم، وتمنى للجميع التوفيق في المواجهات النهائية.// انتهى //18:45ت م0066