الطائف 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسانتزعت "بروق" لـ هجن الشحانية، المركز الأول في الشوط المسائي الأول فئة حيل – مفتوح، ضمن الأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022، كما حققت أسرع توقيت ب ( 9:14.317 ) دقائق.وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الـ 8 الأخرى كالتالي: "مشقي" لـ هجن سيح السلم، "أمر" لـ صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، "عديم" لـ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز ، "أوبره" لـ هجن الشحانية، "ضاوي" لـ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، "حذراي" لـ هجن سيح السلم، "وافي" لـ سيف محمد العامري.// انتهى //19:24ت م0069