برايا 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واساستقبل فخامة الرئيس خوسيه ماريا نيفيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر، في العاصمة برايا، اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان.ونقل معاليه خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية الرأس الأخضر بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأبدى فخامة الرئيس نيفيس خلال اللقاء، عن دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما عبر معاليه عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم.// انتهى //19:30ت م0070