برايا 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والاندماج الوطني بجمهورية الرأس الأخضر الأستاذ روي ألبيرتو دي فيغيريدو سوارس، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية إلى جمهورية الرأس الاخضر.وعقد الجانبان خلال اللقاء، جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:31ت م0071