برايا 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسأعلن معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والاندماج الوطني بجمهورية الرأس الأخضر الأستاذ روي ألبيرتو دي فيغيريدو سوارس، عن دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030.وأوضح سوارس في مؤتمر صحفي، عقب اللقاء الذي جمعه مع معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، عن دعم بلاده للمملكة لاستضافة اكسبو 2030 في مدينة الرياض، كما أبدى ترحيب بلاده بعقد القمتين "القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة".من جهته، عبر معالي المستشار عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات الوطيدة بين البلدين.// انتهى //19:41ت م0073