بالي 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الوزيرَ بمكتب رئيس الوزراء والوزير الثاني للتعليم في جمهورية سنغافورة الدكتور محمد مالي بن عثمان، خلال مشاركة معاليه في اجتماع وزراء تعليم دول مجموعة العشرين في مدينة بالي الإندونيسية.واستعرض وزير التعليم مع وزير التعليم الثاني السنغافوري إمكانية تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم العام، والبحث العلمي والتعليم الجامعي، ودعم أوجه العمل المشترك في التعليم الرقمي، خاصة في ظل ما تتمتَّع به المملكة من بنية رقمية قوية أسهمت في تسريع عملية التحوُّل الرقمي، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب والممارسات في مجال التعليم عن بُعد والتعليم المدمج.// انتهى //20:31ت م0075