ظهران الجنوب 07 صفر ,1444 هـ الموافق 03 سبتمبر,2022 م واساختتمتْ - مساء اليوم- فعالياتُ مهرجانِ الرمان بسراة عبيدة ،الذي نظَّمَهُ فرعُ وزارةِ البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، ممثلًا في مكتب الفرع بالمحافظة.وشاركَ في المهرجان - الذي استمرَّ أربعةَ أيام 70 مزارعًا بهدف تسويق منتجاتهم الزراعية المحلية التي تشتهرُ بها منطقةُ عسير.وأوضَحَ مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بسراة عبيدة سعد القحطاني أن إقامة مثل هذه المهرجانات والفعاليات جاءت في سياق توجُّه القيادة الحكيمة ممثلةً في وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لتشجيع المزارع السعودي، وتسويق منتجاته، والارتقاء بالإنتاج الزراعي وجودته والتنافسية، وتسليط الضوء على القدرات البشرية المنتجة.// انتهى //20:59ت م0076