تونس 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسأعلن حرس الحدود التونسي اليوم، إحباطه 14 عملية هجرة غير شرعية انطلقت أمس من السواحل التونسية في اتجاه الضفة المقابلة من المتوسط.وأفادت مصادر أمنية تونسية أنه تم خلال عمليات الاعتراض نجدة وإنقاذ 284 مهاجرا من جنسيات أفريقية وعربية مختلفة.وأشارت المصادر إلى إحالة الموقوفين على الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.// انتهى //21:16ت م0077