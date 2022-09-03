لندن 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسحقَّق فريق برينتفورد فوزًا كبيراً على ضيفه ليدز يونايتد، بخمسة أهداف لهدفين وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب غريفين بارك، ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع برينتفورد رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع، فيما بقي رصيد ليدز على رصيده السابق 9 نقاط في المركز الثامن.وفي مباراة أخرى وفي ونفس الجولة، تغلَّب فريق وولفرهامبتون على ساوثهامبتون بهدف وحيد، وبهذا الفوز رفع وولفرهامبتون رصيده للنقطة الثامنة في المركز التاسع، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 6 نقاط في المركز 14.// انتهى //21:33ت م0080