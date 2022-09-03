الرياض 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسيشاركُ المنتخب السعودي للسباحة وكرة الماء والغطس في البطولة العربية للألعاب المائية للفئات السنية التي تقام منافساتها في مصر خلال المدة 7 - 10 سبتمبر الجاري.وتضمُّ البعثة 30 لاعباً، منهم أربعة لاعبين في الغطس و14 لاعبًا في كرة الماء و12 لاعبًا في لعبة السباحة، وعددًا من الكوادر الإدارية والفنية.وتأتي المشاركة بعد الاستعداد لجميع الألعاب المائية وذلك من خلال المعسكرات الخارجية التي أُقيمت المدة الماضية لتحضير لمنافسات البطولة.// انتهى //22:01ت م0081