الرياض 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واساختتم الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر اليوم، موسمَه الرياضي للسيدات، بعد أن انتهت منافسات بطولة السيدات الثالثة للبلياردو التي أُقيمت على مدى ثلاثة أيام بمدينة جدة بمشاركة 24 لاعبة.وتوَّج رئيسُ الاتحاد الدكتور ناصر الشمري أصحابَ المراكز الأولى في البطولة، حيث توِّجت اللاعبة رحاب شكري بالمركز الأول واللاعبة ندى الزهراني بالمركز الثاني واللاعبة البتول الحمزة بالمركز الثالث وفي المركز الرابع اللاعبة ضحى خضير والمركز الخامس دلال الشمري والمركز السادس تهاني العنزي والمركز السابع آلاء الحلوة والمركز الثامن لجين المدني والمركز التاسع إيمان ضيف الله والمركز العاشر نورة الضمن والمركز الحادي عشر نجلاء النعيمي والمركز الثاني عشر سارة الصيني والمركز الثالث عشر سهراب يحي والمركز الرابع عشر ميعاد محمد والمركز الخامس عشر تهاني الخضير والمركز السادس عشر منيرة القحطاني.وجرى خلال حفل التتويج تكريم لاعب منتخب السنوكر أيمن العمري بمناسبة تحقيقه المركز الخامس في بطولة العالم للسنوكر تحت 21 عاما التي أقيمت الشهر الماضي في رومانيا.وأكد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر نجاح الموسم الرياضي للسيدات، مبيناً أن اتحاد اللعبة نظم في هذا الموسم ثلاث بطولات للسيدات شهدت مشاركة ومنافسة متنوعة من اللاعبات، حيث أقيمت البطولة الأولى بمدينة الدمام واستضافت تبوك البطولة الثانية، فيما اختتم الموسم اليوم بالبطولة الثالثة في مدينة جدة، مهنئاً الجميع على هذا النجاح، مؤكداً أنهم سيعملون في المستقبل على تعزيز الإيجابيات.// انتهى //22:30ت م0083