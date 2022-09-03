الرياض 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واساُختتم اليوم المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي نظَّمَه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) على مدى 10 أيام، بالتزامن مع معرض الصقور والصيد السعودي الدولي.وشهدت الليلة الأخيرة بَيْعَ ثلاثة صقور بمبلغ ٢٦٢ ألف ريالٍ، واستضاف المزاد في نسخته الثانية أكثر من ٤٠ مزرعةَ إنتاج رائدةً من أكثر من ١٧ دولةً من مختلف أنحاء العالم؛ أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، ليصبح أكبر مزاد للصقور على مستوى العالم.وجاءت بداية المزاد مثيرة مع الصقر الأول فرخ حر من حر من مزرعة Houbara Falcons الألمانية وبدأَ مزاده بخمسين ألف ريالٍ واستمرت المزايدة عليه حتى بِيْعَ بمبلغ ١٧٧ ألف ريالٍ، وللمزرعة نفسِها بِيْعَ الصقر الثاني فرخ حر من حر بمبلغ ٥١ ألف ريالٍ، وجاء الختام مع الصقر الثالث فرخ حر من حر لمزرعة SSS FALCON الألمانية وقد بِيْعَ بمبلغ ٣٤ ألف ريالٍ.ووَفَّرَ المزادُ منصةً موثوقةً وفريدةً من نوعها لنخبة الصقور من حول العالم، والصقور من السلالات النادرة والحائزة على بطولات دولية، من خلال تنظيم مزاد يومي تنافسي مباشر وسريع، جمع الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من السعوديين ومختلف دول العالم، وتم نقل فعاليات المزاد عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي على مدار عشرة أيام.// انتهى //22:56ت م0085