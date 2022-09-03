الرياض 07 صفر 1444 هـ الموافق 03 سبتمبر 2022 م واسأعلن نادي الصقور السعودي اليوم، الفائزين بمسابقة (ريشة صقار) للفنون التشكيلية، وذلك في ختام معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الذي أقيم بمقر النادي على مدى 10 أيام في مقر النادي بملهم (شمال مدينة الرياض).وتبلغ قيمة الجوائز 120 ألف ريال، توزعت على ستة مسارات فنية، حيث فاز محمد آل شايع بمسار الفن التجريدي، ومريم الرشيدي بمسار الفن السريالي، وسلمان الأمير بمسار الفن الواقعي باستخدام السكين، فيما فازت هلا العبدلي بمسار الكولاج، وفي مسار التشكيل بالحرف العربي (الحروفيات) فاز خالد المطلق، وفاز أحمد المالكي بجائزة مسار النحت.وأوضح رئيس لجنة التحكيم بالمسابقة فهد غرمان، أن نادي الصقور السعودي حرص على توفير مساحة فنية في المعرض؛ بهدف إثراء المشهد الثقافي وإبراز موروث الصقور السعودي العريق، والتعبير عن رسالة الفن تجاه المحافظة على هذا الموروث.وأوضح أنه شارك في مسابقة (ريشة صقار) 18 فناناً وفنانة يمثلون أهم المدارس الفنية، حيث يتنافس ثلاثة فنانين في كل مسار، من خلال تقديم عمل فني يتم تحضيره وتنفيذه خلال أيام المعرض بشكل مباشر امام الجمهور وذلك لصالح المسابقة التي تنتهي فعالياتها في اليوم الأخير للمعرض، فيما يدور محورها الرئيس حول الصقور وبيئة الصيد.وذكر غرمان بأن لجنة التحكيم ضمت نخبة من الفنانين ذوي الخبرة والتجربة، فيما وفرت المسابقة كل المتطلبات اللازمة من إستاندات وألوان وفرش وأحجار للنحت، إضافة لتخصيص جنح لكل منهم لعرض جميع أعمالهم التي يرغبون ببيعها.// انتهى //23:32ت م0088