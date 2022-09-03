غزة 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسأطلقت زوارق بحرية الاحتلال مساء السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والإنارة تجاه مراكب الصيادين في بحر وسط وجنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية بأن زوارق الاحتلال الغاشم أطلقت النار والغاز وقنابل الإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي النصيرات ودير البلح وسط القطاع، ورفح جنوبًا وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر عنوة.وفي سياق متصل، واصل جيش الاحتلال عملية الاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقل مواطنين اثنين من قرية المغير شمال شرق رام الله.كما اعتقل حارس الأقصى حمزة خلف، أثناء تواجده في مكان عمله قرب باب السلسلة - أحد أبواب المسجد الأقصى- ومواطنًا من مركز شباب بلاطة، عقب احتجاز فريق كرة القدم التابع للمركز، عند حاجز زعترة العسكري جنوبي نابلس.// انتهى //01:08ت م0002