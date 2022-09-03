نيويورك 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسأدان مجلس الأمن الدولي بشدة الهجوم الأخير الذي استهدف مسجدا في مدينة هرات غربي أفغانستان وتسبب في مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وإصابة 23 آخرين.وشدد أعضاء المجلس في بيان صادر عنهم اليوم على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الهجمات ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم للعدالة، حاثين كافة الدول وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة على التعاون بنشاط مع جميع السلطات ذات الصلة في هذا الصدد.وأكد المجلس مجددا ضرورة أن تكافح جميع الدول بجميع الوسائل الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين جراء الأعمال المسلحة.// انتهى //02:00ت م0003