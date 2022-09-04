ليل 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسأنقذت السلطات الفرنسية قرابة 190 مهاجرا حاولوا عبور قناة المانش بين شمال فرنسا وجنوب إنكلترا، وذلك خلال سلسلة من عمليات الإغاثة التي جرت السبت.وقالت سلطات السواحل (بريمار) في بيان:" إن دورية بحرية انتشلت السبت نحو 60 شخصا قبالة الساحل الفرنسي، وتم أيضا إنقاذ 50 آخرين في وقت لاحق وأعيدوا إلى الأراضي الفرنسية". كما جرى استدعاء قوات الدرك الفرنسية التي أنقذت 47 شخصا قبالة الساحل الشمالي، فيما أُنقِذ 29 آخرون في وقت لاحق من اليوم نفسه.// انتهى //03:46ت م0004