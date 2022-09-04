مكة المكرمة 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسدشنت جمعية شفاء الخيرية بمكة المكرمة مشروعا لاستخدام الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية وذلك بمقرها بالعاصمة المقدسة.حيث قامت الجمعية بتوليد الطاقة النظيفة الخضراء لتشغيل مركز الـكلى الـتـخـصـصي بأحدث الأنظمة والألواح التي تعمل على توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بهدف رفع كفاءة التشغيل والحفاظ على البيئة وتوفير الكهرباء وتخفيض التكاليف التشغيلية والمعدل الاستهلاكي للطاقة.وتقدم جمعية شفاء خدماتها من خلال استخدام الطاقة الشمسية حيث قامت بتركيب أكثر من 250 قطعة من ألواح الطاقة الشمسية.يذكر أن جمعية شفاء هي الجمعية الخيرية لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة بمكة المكرمة وهي إحدى الجمعيات الصحية الرائدة حيث تم تسجيلها في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ( 372 ) وتاريخ 1428 هـ 2007 م ، وتستهدف المرضى الفقراء وذوي الدخل المحدود من خلال المراكز الطبية والعلاجية والبرامج الصحية الاجتماعية الرائدة بمكة المكرمة والقرى التابعة لها.// انتهى //06:00ت م0008