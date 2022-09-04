مكة المكرمة 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسنفذت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التدريبية والتأهيلية والإثرائية أمس دورة تدريبية بعنوان ( المهارات المتقدمة في التواصل والاتصال ) وذلك ضمن برنامج المدرب الشغوف الذي يستفيد منه نخبة من مدربي الرئاسة وقدم الدورة المدرب الدكتور مرزوق الفهمي .وأوضح الوكيل المساعد للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية أحمد بن عيد الوذيناني أن الدورة تضمنت مجموعة من المحاور أبرزها تعريف المشاركين على مفهوم التواصل ومهارات التواصل وعناصره وأهمية الاتصال الفعال وأساليبه ومعوقاته، وتوظيف الذكاء الاجتماعي في الاتصال والتواصل ، مشيرا إلى أن الوكالة ستواصل تقديم عددٍ من الدورات.// انتهى //06:10ت م0009