كانبيرا 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير التجارة الأسترالي دون فاريل وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان، في مدينة أديلايد بولاية جنوب أستراليا ، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين أستراليا والمملكة المتحدة.وشدد الوزير فاريل في بيان مشترك مع الوزيرة تريفيليان على أهمية التقدم المحرز في اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا والمملكة المتحدة، والتي ستؤدي إلى تحرير التجارة البينية وخلق المزيد من فرص العمل.// انتهى //07:05ت م0011