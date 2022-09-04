المدينة المنورة 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسأقام فريق فرسان الصفة التطوعي بجمعية التنمية الأهلية بقباء بالمدينة المنورة دورة تدريبية بعنوان " مهارات الاتصال والإلقاء الفعال " قدمه خبير التدريب في مجال التنمية الذاتي ماجد عبدالله المغامسي وذلك بمقر معهد طيبة بالمدينة المنورة .وشارك في الدورة التدريبية التي تأتي ضمن برامج أكاديمية أجيال فرسان الصفة التطوعي ، أكثر من 90 متدربا ومتدربة من الفئة العمرية ( 25 - 16 سنة ) وذلك للتعريف بمفهوم وأهمية التواصل والاتصال وتعلم مهارات التواصل مع الذات والتواصل الفعال مع الآخرين وفن الإلقاء والحديث المؤثر وتعلم فن الإقناع .واختتمت الدورة التدريبية بتكريم المشاركين والمنظمين للدورة.// انتهى //07:10ت م0012