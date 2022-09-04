كانبيرا 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسأعلنت الحكومة الأسترالية عن تقديم مساعدات بقيمة 500 ألف دولار أسترالي لدعم استجابة دولة توفالو لأزمة الجفاف والنقص الحاد في المياه.وقال وزير التنمية الدولية والباسفيك الأسترالي بات كونروي في بيان صادر عن مكتبه :" إن أستراليا قدمت مساعدات إنمائية إلى دولة توفالو خلال العام 2021-2022م بقيمة 13.8 ملايين دولار أسترالي لدعم التعليم والصحة والحوكمة الاقتصادية وصندوق توفالو الاستئماني والقدرة على التكيف مع ظاهرة تغير المناخ".// انتهى //07:21ت م0014