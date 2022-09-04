لندن 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسرصدت الصحف البريطانية الصادرة اليوم أخبار المناظرة التلفزيونية الأخيرة بين مرشحي منصب رئاسة وزراء المملكة المتحدة، والتي ستجرى مساءً وسط ترقب شعبي واسع لما سيُعلن من سياسات لتخفيف حدة أزمة غلاء المعيشة التي تشهدها البلاد.وتناولت في شأن منفصل تقارير عن الاستعدادات الجارية لتنفيذ برنامج التطعيم الإضافي ضد فيروس كرونا المستجد ، مبرزة مخاوف من عدم توفر جرعات كافية من المصل الذي تم تطويره قبل أسابيع قليلة بهدف توفير الحماية من السلالات القديمة والمتطورة من المرض.وأدانت استمرار حركة الشباب الإرهابية في تهديد الأمن والسلم في الصومال، مشيرة الى ضرورة وضع حد للهجمات التي تنفذها الجماعة بحق المدنيين والمنشآت الحيوية في البلاد.وتناولت صحف الأحد إعلان وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إلغاء إطلاق مركبة فضائية نحو القمر للمرة الثانية خلال خمسة أيام بسبب عطل فني.ونقلت صحف بريطانيا مناشدة السلطات الباكستانية المجتمع الدولي إلى توفير استجابة إنسانية كبيرة للمساعدة في درء آثار الفيضانات غير المسبوقة التي خلّفت ما لا يقل عن 1265 قتيلاً.// انتهى //07:42ت م0016