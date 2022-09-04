إسلام آباد 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم توجيه رئيس الوزراء الباكستاني شبهاز شريف الشكر لقيادة المملكة العربية السعودية على دعم المتضررين من الفيضانات التي تشهدها باكستان.وأخبرت عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1265 قتيلاً، واستمرار أعمال الإغاثة ومساعدة المنكوبين خاصة في إقليمي بلوشستان والسند الأكثر تضرراً.واهتمت صحف إسلام آباد بإعلان القيادة المركزية الأميركية - سنتكوم - أن الولايات المتحدة ستساعد بجيشها في التعامل مع كارثة الفيضانات في باكستان.وتناولت إدانة باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة هرات الأفغانية، وتضامنها مع الشعب الأفغاني.وتابعت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني في العراق، وتعرض عشرات المصلين للاختطاف على يد مسلحين مجهولين في ولاية زامفارا شمال غربي نيجيريا، وفرض الاحتلال الإسرائيلي قيوداً جديدة على دخول الأجانب إلى الضفة الغربية.// انتهى //08:02ت م0017