جيزان 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد.كما نبّه المركز من أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على كل من مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة.وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //09:00ت م0020