عام / "تقني الشمالية "يعلن بدء التقديم لبرنامج اللغة الإنجليزية لخريجي الدبلوم من الكليات التقنية

الأحد 1444/2/8 هـ الموافق 2022/09/04 م واس
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عرعر 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واس
أعلنت إدارة التدريب التقني بالحدود الشمالية اليوم، عن بداية التقديم على برنامج اللغة الإنجليزية لخريجي الدبلوم من الكليات التقنية للبنين والبنات للفترة الصباحية أو المسائية والتي ستنفذ عن بعد.
‏ وأوضحت إدارة التدريب التقني بالمنطقة أن التقديم يستمر حتى الأربعاء المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال بوابة قبولي عبر الرابط : ‏Adm.tvtc.gov.sa
// انتهى //
09:37ت م
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