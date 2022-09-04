عرعر 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسأعلنت إدارة التدريب التقني بالحدود الشمالية اليوم، عن بداية التقديم على برنامج اللغة الإنجليزية لخريجي الدبلوم من الكليات التقنية للبنين والبنات للفترة الصباحية أو المسائية والتي ستنفذ عن بعد.‏ وأوضحت إدارة التدريب التقني بالمنطقة أن التقديم يستمر حتى الأربعاء المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال بوابة قبولي عبر الرابط : ‏Adm.tvtc.gov.sa// انتهى //09:37ت م0023