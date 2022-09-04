عام / "تقني الشمالية "يعلن بدء التقديم لبرنامج اللغة الإنجليزية لخريجي الدبلوم من الكليات التقنية
الأحد 1444/2/8 هـ الموافق 2022/09/04 م واس
عرعر 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واس
أعلنت إدارة التدريب التقني بالحدود الشمالية اليوم، عن بداية التقديم على برنامج اللغة الإنجليزية لخريجي الدبلوم من الكليات التقنية للبنين والبنات للفترة الصباحية أو المسائية والتي ستنفذ عن بعد.
وأوضحت إدارة التدريب التقني بالمنطقة أن التقديم يستمر حتى الأربعاء المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال بوابة قبولي عبر الرابط : Adm.tvtc.gov.sa
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