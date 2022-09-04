القاهرة 08 صفر 1444 هـ الموافق 04 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتطوير جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة السفن ومراكب الصيد، على أن تكون مزودة بالآلات الحديثة لمضاعفة الإنتاج من الصيد في البلاد.وتابعت اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر انعقاده بعد غدٍ برئاسة ليبيا، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لبحث مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والقانونية والاجتماعية والأمنية.ولفتت صحف الأحد الانتباه إلى إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن سيستضيف زعماء جزر المحيط الهادئ في قمة أواخر الشهر الجاري، لإجراء مباحثات حول تغير المناخ وحماية البيئة والتصدي للأوبئة والأمن البحري.وسلطت الضوء على دعوة وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الحماية لهم.وتحدثت عن إصابة 5 مدنيين إثر تجدد الاشتباكات بين القوى الليبية في العاصمة طرابلس، لافتة الانتباه إلى تصاعد الدعوات الدولية المطالبة بإجراء انتخابات تنهي الانقسام في البلاد.وأخبرت صحف القاهرة عن مقتل ١٧ مدنيًا في هجوم إرهابي استهدف مركبات نقل جماعي بإقليم هيران وسط الصومال، وكذلك مصرع ‫ 105 أشخاص وإصابة 96 آخرين جراء السيول والفيضانات التي تشهدها السودان.// انتهى //10:35ت م0027